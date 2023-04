Traffico Roma del 09-04-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 aprile 2023) Luceverdema pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi auto in coda per incidente sulla Cassia bis tra Formello e Cesano in direzione Viterbo Al momento sono circa 3 km di coda circolazione per il resto regolare lungo le consolari e sul Raccordo Anulare a Morena segnalato un incidente in via delle Vigne di Morena via della Marranella di Marino altro incidente in zona salario Trieste su via Po in corrispondenza di via Gregorio Allegri possibili rallentamenti anche in Piazza di Porta sempre a causa di un incidente ricordiamo che oggi vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull’intera rete viaria Nazionale Salvo i casi autorizzati dalla legge stop scattato alle 9 si protrarrà sino alle 22 e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto un servizio a cura della c e ...