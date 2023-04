Traffico Roma del 09-04-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 9 aprile 2023) Luceverdenon trovati dalla redazione Buongiorno ancora Buona Pasqua non molte le novità complessivamente è scorrevole ilsulla rete viene a cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti carreggiata interna tra la via Ardeatina è uscita Pontina rallentamenti anche in esterna dallo svincolo Ostia CTA Sino all’uscita Pontina per mare poi qualche problema sulla A1Firenze dove Tra la barriera dinord all’uscita di Ponzanono-soratte ci sono incolonnamenti in direzione di Firenze Si tratta di lavori in corso una cosa stimata di circa 2 km la polizia locale Cisliano un incidente lungo la Tuscolana ci sono disagi e code tra via Sestio Calvino e via Orazio pulvillo in direzione della fermata di Subaugusta incidente al salario all’intersezione tra via Chiana via Lariana ...

...è però il volo diretto che la compagnia di bandiera Qantas ha reso disponibile collegandoa ... stupisce per l'incredibile tranquillità: pochissimo, grandi spazi puliti e ordinati. Così ...ROSIGNANO - Circolazione rallentata questa mattina sulla linea ferroviaria- Pisa per la presenza di persone non autorizzate che hanno impedito iltra Rosignano e Quercianella. L'allarme alle 9 e la circolazione è stata rallentata con i treni che portano ...... via Milazzo, piazza Nino Bixio, via Mannone, piazza Matteotti, piazza Escrivà, viale, via ...regolamentato con un'ordinanza del sindaco anche ad Agrigento che martedì 11 aprile ospiterà l'...

I rifiuti di Roma finiranno alle porte di Amsterdam, ma la Svizzera non ci sta. L’emergenza rifiuti della Capitale diventa un problema ancora più grande e arriva a coinvolgere in modo diretto altri pa ...ROSIGNANO: Sono intervenute le forze dell'ordine su richiesta dei tecnici delle Ferrovie dello Stato per regolare il traffico sulla linea Roma Pisa via Rosignano ...