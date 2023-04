Traffico Roma del 09-04-2023 ore 10:30 (Di domenica 9 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati ancora Buona Pasqua complessivamente è scorrevole il Traffico in queste ore sulla rete viene cittadina nessuna segnalazione Delia quindi sono impedimento sul Raccordo Anulare nel lungo le consolari permane qualche problema sulla A1 Roma Firenze dove Tra la barriera di Roma nord all’uscita di Ponzano Romano Soratte ci sono incolonnamenti in direzione di Firenze Si tratta di lavori in corso la coda stimata di circa 3 km in città la polizia locale Ci segnala due incidenti il primo al salario all’intersezione tra via Chiana e via Ariana il secondo a Trieste sulla Nomentana all’altezza di via Asmara raccomandiamo tutte le attenzioni del caso giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio in quest’ultimo caso di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati ancora Buona Pasqua complessivamente è scorrevole ilin queste ore sulla rete viene cittadina nessuna segnalazione Delia quindi sono impedimento sul Raccordo Anulare nel lungo le consolari permane qualche problema sulla A1Firenze dove Tra la barriera dinord all’uscita di Ponzanono Soratte ci sono incolonnamenti in direzione di Firenze Si tratta di lavori in corso la coda stimata di circa 3 km in città la polizia locale Ci segnala due incidenti il primo al salario all’intersezione tra via Chiana e via Ariana il secondo a Trieste sulla Nomentana all’altezza di via Asmara raccomandiamo tutte le attenzioni del caso giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio in quest’ultimo caso di ...

