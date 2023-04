Traffico Roma del 09-04-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione ancora Buona Pasqua non ci sono sostanziali novità nella circolazione si mantiene complessivamente scorrevole in queste ore sulla rete viaria cittadina e sono segnalate quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare nel lungo le consolari qualche problema sulla A1Firenze dove Tra la barriera dinord all’uscita di Ponzanono-soratte ci sono ancora una mente direzione di Firenze Si tratta di lavori in corso giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio in quest’ultimo caso di quanti Naturalmente trascorreranno la festività fuori porta ricordiamo che vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull’intera rete via Nazionale Salvo i casi autorizzati dalla legge lo stop scattata alle 9 si protrarrà sino 22:00 permane qualche ...