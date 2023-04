(Di domenica 9 aprile 2023) E’ stato presentato a Trento ilof, giunto alla 46esima edizione. La corsa, che si articolerà in cinque tappe per un totale di 752,6 km, si svolgerà dal 17 al 21 aprile attraversando il Trentino Alto Adige e il Tirolo. Scopriamo ile lepartecipanti.OF: ILL’evento, particolarmente adatto agli scalatori, prenderà il via da Rattenberg con arrivo ad Alpabach dopo 127,5 km. Nel finale si affronteranno le salite di Brandeberg e Kerschbaumer Sattel con pendenze dure che potrebbero già essere selettive. Martedì 18 aprile , a seconda tappa, la più lunga. Si parte da Reith im Alpbachtal per arrivare, dopo 165,2 km, a Ritten/Renon, all’interno della pista di pattinaggio della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Tour of Alps 2023: percorso, squadre e dove vederlo - ProvinciaBZ : ?????13 aprile: Giovedì culturale dell’ @Euregio_Tirol dedicato al #TouroftheAlps ?? - RuoteAmatoriali : @Tourof_TheAlps Campioni, spettacolo e nuovi partner al Tour of the Alps - RuoteAmatoriali : Campioni, spettacolo e nuovi partner al Tour of the Alps - giovioriolo : ????? La seconda parte di 2022 di Romain #Bardet ????, con vittoria del Tour of Alps, buoni risultati al Giro fino al… -

...iscritti nell'inserimento nel mondo del lavoro e quello di Raffaella Bruzzone della Rete Een... dal noleggio di eBike e sup, al trekking e l'organizzazione diguidati alla scoperta del ...CUNEO CRONACA - Cuneo, in collaborazione con Confartigianato Cuneo - Creatori d'Eccellenza e SlowBikePiemonte " Bike, organizza per sabato 8 aprile una "pedalata gourmet" in Valle Pesio. "Risaliremo la valle fino ...Svelato a Trento, nella sede istituzionale dell'Euregio, il quadro definitivo delof the(#TotA 2023), in programma fra Trentino, Alto Adige e Tirolo dal 17 al 21 aprile. L'evento, con partenza da Rattenberg, in Austria, sostiene la causa dell'Associazione Lotus - Oltre ...

13 aprile: Giovedì culturale dell'Euregio dedicato al Tour of the Alps ... news.provincia.bz.it

L'azzurrol ha vinto il Roma Alps Open ottenendo, grazie al terzo successo stagionale, il pass per il Challenge Tour Gregorio De Leo ha vinto con un totale di 196 (64 68 64, -20) colpi il Roma Alps ...Mancano ormai meno di due settimane alla grande partenza del Tour of the Alps 2023 dall’Alpbachtal, in Tirolo. Con cinque giorni di sfida senza confini e numerosi protagonisti delle gare a tappe al vi ...