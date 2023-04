Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Toromania: il campionato è già finito? Il limbo in classifica sarebbe una sconfitta: Alla fine della stagione manca… -

... l'unica che assicurerebbe alla settima (o ottava in caso di sanzioni da parte della Uefa o ulteriori penalizzazioni a fineper la Juventus) di qualificarsi alla prossima Conference League.Improbabile che domani sera scenda in campo dal primo minuto contro il Bologna ma Juric gli concederà altro spazio da qui alla fine del: Radonjic non si giocherà solamente il suo futuro al ...Non sta più riuscendo a incidere nella trequarti campo avversaria, a essere decisivo con i suoi gol o gli assist come ha fatto per tutta la prima parte di. Insomma, per farla breve Vlasic ...

Toromania: fischi o applausi per Belotti Sarà strano vederlo da ... Calciomercato.com

Alla fine della stagione mancano ancora diverse partite ma il campionato del Torino rischia di essere già finito. La squadra granata ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in casa (in mezzo il ...È il solito Torino: gioca bene, crea occasioni ma fa una grande fatica a segnare e alla fine torna a casa con l’amaro in bocca. L’1-1 finale sta stretto per quanto costruito: alla fine del primo era d ...