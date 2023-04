Torna la famiglia più amata di Parigi. E dopo 40 anni e milioni di copie vendute l'autore intende mettere fine all'avventura dei Malaussène. Il finale? Col botto (Di domenica 9 aprile 2023) Tenetevi forte: sono Tornati. La fantasmagorica tribù dei Malaussène – sette figli nati dalla stessa madre con padri diversi, i loro figli e nipoti, più una moltitudine di amici – si ripresentano in Capolinea Malaussène, l’ultima puntata della saga. Quarant’anni fa, Daniel Pennac iniziava a lavorare al primo romanzo, Il paradiso degli orchi, uscito nel 1985. dopo sette volumi, oltre cinque milioni di copie vendute e un successo planetario, lo scrittore francese ha deciso di mandare in pensione le sue creature non senza un gran finale degno di loro. Tra i piu? noti scrittori francesi, Daniel Pennac e? stato a lungo professore di lettere in un liceo Parigino. Nel ciclo dei Malausse?ne, iniziato nel 1985 con Il paradiso ... Leggi su iodonna (Di domenica 9 aprile 2023) Tenetevi forte: sonoti. La fantasmagorica tribù dei– sette figli nati dalla stessa madre con padri diversi, i loro figli e nipoti, più una moltitudine di amici – si ripresentano in Capolinea, l’ultima puntata della saga. Quarant’fa, Daniel Pennac iniziava a lavorare al primo romanzo, Il paradiso degli orchi, uscito nel 1985.sette volumi, oltre cinquedie un successo planetario, lo scrittore francese ha deciso di mandare in pensione le sue creature non senza un grandegno di loro. Tra i piu? noti scrittori francesi, Daniel Pennac e? stato a lungo professore di lettere in un liceono. Nel ciclo dei Malausse?ne, iniziato nel 1985 con Il paradiso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carla501505 : @adrianobusolin L'ho sempre considerato un soggetto poco furbo, non si torna nel Paese che dall'estero si continua… - Paolo94696467 : @Gazzetta_it Murinio sei una brutta persona ipocrita e con famiglia suina s vattene dall’Italia torna da dove vieni - milleansieee : @keithxoxo Si secondo me si, perché penso che lui non sia uno da feste in famiglia, quindi passeranno la Pasqua ins… - zagni_elena : magari lui torna a verona e passa la Pasqua con la famiglia, e lei va nelle marche con la manager o l'agente non s… - loriwastaken : @luca_moltisanti Si torna in famiglia per le occasioni importanti -