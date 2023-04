TOP10 DELLA SETTIMANA | JUVENTUS-INTER AL PRIMO POSTO | AMICI INSEGUE UN PASSO DAL CIELO

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 9 aprile 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 2 a sabato 8 aprile 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale 56.618.000 #2 Rai1 UnDal3.917.000 #3 Canale 5di Maria De Filippi 3.847.000 #4 Rai1 RitoVia Crucis 3.799.000 #5 Rai1 Resta Con Me (lu) 3.781.000 #6 Rai1 Resta Con Me (do) 3.408.000 #7 Rai1 Imma Tataranni 2.958.000 #8 Canale 5 Felicissima Sera: All Inclusive 2.884.000 #9 Canale 5 Grande Fratello Vip 2.871.000 #10 Rai1 Ricatto d’Amore 2.690.000