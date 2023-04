“Toccato il fondo”. Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci: è impossibile difenderla (Di domenica 9 aprile 2023) Ieri sera, sabato 8 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Il Cantante Mascherato: il programma di Rai 1 guidato da Milly Carlucci. A fine puntata è stata svelata la maschera del porcellino sotto la quale si nascondeva Maurizio Ferrini. Una puntata che deluso il pubblico. Scrive un’utente su Instagram: “Non è facile fare ogni anno più schifo come programma ma devo dire che ci stanno riuscendo alla grande.Sotto le maschere o c’è gente che non si caga nessuno più da anni”. “O ci sono personaggi riciclati da altre trasmissioni come tali e quali o ballando con le stelle: in 2 parole CHE PORCATA”. Parole forti. Come forte è il giudizio del pubblico da casa riassunto nei numeri auditel pubblicati dal sito Davide Maggio.it che traccia un bilancio impietoso della serata di ieri. Numeri che devono far riflettere ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 aprile 2023) Ieri sera, sabato 8 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Il: il programma di Rai 1 guidato da. A fine puntata è stata svelata la maschera del porcellino sotto la quale si nascondeva Maurizio Ferrini. Una puntata che deluso il pubblico. Scrive un’utente su Instagram: “Non è facile fare ogni anno più schifo come programma ma devo dire che ci stanno riuscendo alla grande.Sotto le maschere o c’è gente che non si caga nessuno più da anni”. “O ci sono personaggi riciclati da altre trasmissioni come tali e quali o ballando con le stelle: in 2 parole CHE PORCATA”. Parole forti. Come forte è il giudizio del pubblico da casa riassunto nei numeri auditel pubblicati dal sito Davide Maggio.it che traccia un bilancio impietoso della serata di ieri. Numeri che devono far riflettere ...

