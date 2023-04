Tiro con l'arco, European Grand Prix: le medaglie dell'Italia (Di domenica 9 aprile 2023) Il terzetto maschile d'oro, quello femminile d'argento e Marco Bruno di bronzo: finisce così l'European Grand Prix di Lilleshall dell'Italia che raccoglie tre medaglie grazie ai suoi compound. La squadra maschile in... Leggi su today (Di domenica 9 aprile 2023) Il terzetto maschile d'oro, quello femminile d'argento e MBruno di bronzo: finisce così l'di Lilleshallche raccoglie tregrazie ai suoi compound. La squadra maschile in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Al Liceo del Made in Italy proposto da Meloni non si studieranno lingue straniere, niente Storia e Geografia di alt… - fanpage : Un vero e proprio tiro a segno contro i migranti che sostano sulle panchine. I vergognosi episodi a Verona - LucaMatrella : @federicootonini @OfficialASRoma Ma de che,non prende un tiro in porta ,quando lo prende non fa mai una parata deci… - Claugia1977 : @federicootonini @OfficialASRoma Mi sta stupendo, ieri fa una bella parata, anche se la palla andava fuori e fa un… - aiucc95 : Leggo di svolta con il passaggio al 4-3-3. Occasioni create: 1, il tiro di Fagioli -