Ticket to Paradise: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di domenica 9 aprile 2023) Ticket to Paradise: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1 Stasera, domenica 9 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Ticket to Paradise, film del 2022 co-scritto e diretto da Ol Parker sceneggiatore e regista britannico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Georgia e David si sono tanti amati, anni prima e prima che tutto li separasse. Lei vive a Los Angeles, lui a Chicago. Punto di incontro è la loro ‘bambina’, fresca di laurea e in volo per Bali. La vacanza premio in paradiso diventa presto un inferno per mamma e papà, raggiunti da una notizia ferale: Lily ha deciso di sposare Gede, un coltivatore di alghe balinese. In guerra su tutto per una volta concordano e trovano un terreno di intesa: impedire ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023)to: trama, cast e streaming delsu Sky Cinema 1 Stasera, domenica 9 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondatodel 2022 co-scritto e diretto da Ol Parker sceneggiatore e regista britannico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Georgia e David si sono tanti amati, anni prima e prima cheli separasse. Lei vive a Los Angeles, lui a Chicago. Punto di incontro è la loro ‘bambina’, fresca di laurea e in volo per Bali. La vacanza premio in paradiso diventa presto un inferno per mamma e papà, raggiunti da una notizia ferale: Lily ha deciso di sposare Gede, un coltivatore di alghe balinese. In guerra super una volta concordano e trovano un terreno di intesa: impedire ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_nauta : Ticket to paradise: una commedia Anni 90 con #GeorgeClooney e #JuliaRoberts, stasera su Sky e Now #TicketToParadise - digitalsat_it : Domenica 9 Aprile 2023 Pasqua - Sky Cinema, Ticket to Paradise - MichaoRossit : Tra The Portable Door, opération fortune (entrambi Sky original) l'ombra di Stalin Diabolik 2 e ticket paradise..c… - Teleblogmag : Quattro prime tv per il weekend di Pasqua! #skycinema #diabolik #AscoltiTv - GeorgefromSF : @andreapagani525 @IlariaBifarini Approvo. Ieri sera all'euganeo c'eravamo anche noi, ticket pit 1. Quando ha fatto… -