Texas | giudice vieta la pillola abortiva Medici in rivolta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thecoolmauri : RT @squopellediluna: Un giudice federale del Texas ha sospeso l’approvazione della Fda per la pillola abortiva a base di mifepristone, già… - infoitestero : Usa, giudice Texas sospende approvazione pillola abortiva - squopellediluna : Un giudice federale del Texas ha sospeso l’approvazione della Fda per la pillola abortiva a base di mifepristone, g… - Ambrosino6 : ???? Giudice Usa sospende pillola abortiva, Harris: 'Devono essere le donne a decidere' ??Il tema dell'aborto contin… - annamariamoscar : Pillola abortiva, un giudice del Texas ha sospeso l’approvazione del farmaco a base di mifepristone -

Instop alla pillola abortiva: a stabilirlo unstatale, che ha deciso di sospendere l'approvazione da parte della ...Meno di un'ora dopo la sentenza in, unfederale dello stato di Washington, Thomas O. Rice, nominato da Barack Obama, ha preso una decisione opposta, decretando che il Mifepristone deve ...Biden annuncia che "lotterà" per ribaltare la sentenza di unfederale delBraccio di ferro sulla pillola abortiva mifepristone (RU486) negli Usa. Unfederale delha emesso una sentenza per la sospensione dell'approvazione ventennale ...

Texas, giudice blocca la pillola abortiva. Biden: è senza precedenti, mi opporrò Avvenire

Biden: "Ci opporremo alla sentenza". Un giudice federale del Texas, Matthew J. Kacsmaryk, nominato dall’amministrazione Trump, ha ordinato alle autorità di regolamentazione di sospendere temporaneamen ...Il giudice federale del Texas ha bandito il ricorso all’aborto farmacologico, dando ragione a quattro medici appartenenti a un’associazione ...