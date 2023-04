Tennis, Nicola Pietrangeli tifa Sinner: i suoi pronostici per Montecarlo (Di domenica 9 aprile 2023) A Gazzetta dello Sport, l'ex campione azzurro, classe 1933, si è raccontato facendo un tuffo nel passato. "Non avevamo una lira ? dice parlando dell'epoca in cui giocava ? tutti spiantati. Però c'era ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 9 aprile 2023) A Gazzetta dello Sport, l'ex campione azzurro, classe 1933, si è raccontato facendo un tuffo nel passato. "Non avevamo una lira ? dice parlando dell'epoca in cui giocava ? tutti spiantati. Però c'era ...

