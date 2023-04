Tennis, Matteo Arnaldi vince il Challenger di Murcia e sfiora la top-100 del ranking ATP! (Di domenica 9 aprile 2023) Matteo Arnaldi ha vinto il Challenger di Murcia, imponendosi sulla terra rossa spagnola al termine di una bella finale contro il croato Borna Gojo (numero 117 al mondo) con il punteggio di 6-4, 7-6(4). Il Tennista italiano, che in carriera si era già imposto in due Challenger (Francavilla al Mare nel 2022 e Tenerife nel 2023), ha fornito una prestazione decisamente solida e convincente contro un rivale rognoso e che poteva metterlo in difficoltà. Matteo Arnaldi farà un grande balzo nel ranking ATP grazie al trionfo odierno. Il 22enne aveva incominciato la settimana al 114mo posto della graduatoria, ma ora è virtualmente il numero 102 al mondo. Potrebbe perdere una posizione (e scivolare in 103ma posizione) se uno tra ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023)ha vinto ildi, imponendosi sulla terra rossa spagnola al termine di una bella finale contro il croato Borna Gojo (numero 117 al mondo) con il punteggio di 6-4, 7-6(4). Ilta italiano, che in carriera si era già imposto in due(Francavilla al Mare nel 2022 e Tenerife nel 2023), ha fornito una prestazione decisamente solida e connte contro un rivale rognoso e che poteva metterlo in difficoltà.farà un grande balzo nelATP grazie al trionfo odierno. Il 22enne aveva incominciato la settimana al 114mo posto della graduatoria, ma ora è virtualmente il numero 102 al mondo. Potrebbe perdere una posizione (e scivolare in 103ma posizione) se uno tra ...

