Tel Aviv, nessun proiettile su corpo Parini (Di domenica 9 aprile 2023) nessun proiettile è stato rinvenuto dalla tac sul corpo di Alessandro Parini, il 35enne romano morto nell'attentato di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv. Lo riferisce l'istituto di medicina legale di Israele, aggiungendo che ancora non è stata effettuata l'autopsia e che è incerto se sarà eseguita. Continuano in Israele le indagini per accertare la dinamica dell'attacco terroristico. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo: si procede per omicidio, attentato con finalità di terrorismo e lesioni. La salma di Parini rientrerà in Italia nei prossimi giorni, mentre sono arrivati ieri sera a Fiumicino i connazionali coinvolti nell'attacco. Sempre ieri sera, a Tel Aviv, le manifestazioni antigovernative si sono aperte con un minuto di silenzio per le vittime ...

Il racconto di una civitanovese: "Eravamo sul lungomare un'ora prima dell'attentato" ... ringrazio Dio, eravamo devastati dopo aver compreso la gravità di quello che era successo" così Dania Battistelli, assieme alla famiglia era a Tel Aviv, nel punto esatto in cui l'auto condotta dal ... Shoko, passione nazionale All'epoca poco più che ventenne decise di lasciare la grande città - Tel Aviv - per andare nel Kibbutz Yotvata fondata da poco da Ori Horazo nell'area che si chiama Aravah. Una zona desertica dove ... Israele bombarda la Siria come rappresaglia per il lancio di razzi Intanto, il gruppo di italiani coinvolto nell' attentato a Tel Aviv in cui è stato ucciso il 35enne Alessandro Parini , è rientrato in Italia con un volo di linea, atterrato all'aeroporto di ... ... ringrazio Dio, eravamo devastati dopo aver compreso la gravità di quello che era successo" così Dania Battistelli, assieme alla famiglia era a, nel punto esatto in cui l'auto condotta dal ...All'epoca poco più che ventenne decise di lasciare la grande città -- per andare nel Kibbutz Yotvata fondata da poco da Ori Horazo nell'area che si chiama Aravah. Una zona desertica dove ...Intanto, il gruppo di italiani coinvolto nell' attentato ain cui è stato ucciso il 35enne Alessandro Parini , è rientrato in Italia con un volo di linea, atterrato all'aeroporto di ... Attentato Tel Aviv: "Alessandro Parini morto per impatto auto, nessun proiettile su corpo" Sky Tg24 Carfagna: “Profondo dolore per la morte di Alessandro Parini” ROMA - "Profondo dolore per la morte di Alessandro Parini, vittima del vile attentato di Tel Aviv. Alla famiglia, ai suoi cari, tutta la mia vicinanza. Ai ... Fonti polizia, Parini ucciso dall'impatto dell'auto Alessandro Parini è morto per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo-israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in un attacco terroristico sul lungomare di Te ... ROMA - "Profondo dolore per la morte di Alessandro Parini, vittima del vile attentato di Tel Aviv. Alla famiglia, ai suoi cari, tutta la mia vicinanza. Ai ...Alessandro Parini è morto per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo-israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in un attacco terroristico sul lungomare di Te ...