Tel Aviv, la madre dell'italiano morto nell'attentato: "Fino all'ultimo gli ho detto di non partire" (Di domenica 9 aprile 2023) Leggi Anche Attacco terroristico a Tel Aviv, veicolo su la folla e poi spari - morto un turista italiano Leggi Anche Chi era Alessandro Parini, l'italiano morto nell'attentato di Tel Aviv 'La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 aprile 2023) Leggi Anche Attacco terroristico a Tel, veicolo su la folla e poi spari -un turistaLeggi Anche Chi era Alessandro Parini, l'di Tel'La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - Agenzia_Ansa : Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Un veicolo è piombato sulla gente sul lungomare. L'autore… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Attentato a Tel Aviv, tra gli arabi-israeliani della Cisgiordania, sospettati di nascondere le cellule dei terroristi https:/… - parolelibere79 : RT @fmassimo: Celebro la Pasqua a Smirne con la piccola comunità cristiana che vive qui. Mi ricorda che la forza non sta nei numeri. Anche… -