Tel Aviv, la madre dell'italiano morto: "Fino all'ultimo gli ho detto di non partire" | La salma rientrerà a Roma martedì (Di domenica 9 aprile 2023) Leggi Anche Attacco terroristico a Tel Aviv, veicolo su la folla e poi spari - morto un turista italiano Leggi Anche Chi era Alessandro Parini, l'italiano morto nell'attentato di Tel Aviv La salma di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 aprile 2023) Leggi Anche Attacco terroristico a Tel, veicolo su la folla e poi spari -un turistaLeggi Anche Chi era Alessandro Parini, l'nell'attentato di TelLadi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - BarbySavino : RT @DomaniGiornale: Venerdì il giovane italiano Alessandro Parini è rimasto vittima di un “pigua drissà”, l'attentato in cui l’aguzzino inv… - Giogio47658624 : RT @kiara86769608: Attentato Tel Aviv, nessun proiettile ritrovato nel corpo di Alessandro Parini. Fonti polizia: “L’assassino ha agito in… -