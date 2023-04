Tajani | Torna Silvio | no scissioni A Meloni serve Fi per l' asse col Ppe

(Di domenica 9 aprile 2023) Il vice diallontana le divisioni, ma Cattaneo non vede un futuro del partito senza il leader. Bivio FdI tra governo e Ue. Nella Lega spinta per entrare nel Ppe prima diSegui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... omarsivori : Berlusconi, Tajani: 'Torna, no scissioni'. Meloni, serve Fi per l'asse col Ppe - - yves_farhi : @ronaldoilfeno @Ostrov_A @GiorgiaMeloni @Antonio_Tajani @ItalyMFA @ItalyinIsrael @Israel @IsraelMFA… - marcell16895275 : RT @NickErrare: @Antonio_Tajani @ItalyMFA @ItalyatNATO Ascolta torna a casa... che stare lì per te è inutile. - Bigalfry : Berlusconi ricoverato: è grave, ha una leucemia | Il fratello Paolo torna al San Raffaele, la telefonata con Tajani… - tagog65 : Berlusconi ricoverato: è grave, ha una leucemia | Il fratello Paolo torna al San Raffaele, la telefonata con Tajani… -

: 'Silvio avrà un ruolo fondamentale, niente scissioni' Intanto Antoniodice al Corriere della Sera su Forza Italia: ' Non c'è dubbio che esiste ed esisterà, con Berlusconi. Che c'è ...Arrivano a far trapelare che lui, Silvio Berlusconi , ancora in terapia intensiva al San Raffaele, il cinque maggio sarà alla convention del partito cui lavorano il ministro Antonioe dal ...Terzo rimane il Regno Unito mentre la Cinain quarta posizione, scavalcando il Canada. Ferma ... a quello della Difesa Crosetto a quello degli Esteria quello della Cultura Sangiuliano e ...

Berlusconi, Tajani: Torna, no scissioni. Meloni, serve Fi per l'asse col Ppe Affaritaliani.it

Berlusconi e Salvini la aspettavano al varco, pronti non solo a vederla inciampare, ma anche lesti a darle una spinta in caso di errori. A un anno dalle Europee, arriva il disgelo. Dai migranti al Pnr ...Cosa succedera' quando Silvio Berlusconi non ci sara' piu' A questa domanda, per Antonio Tajani, "non c'e' risposta. Perche' e' una domanda non attuale, e nessuno di noi ci ci ha mai pensato. Sono so ...