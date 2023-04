Tajani contro gli “sciacalli” | «Silvio si rimetterà | nessuna scissione in FI | compatti su Meloni»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 9 aprile 2023) Che succederà quando Berlusconi non ci sarà più? “Non c’è risposta. Perché è una domanda non attuale, e nessuno di noi ci ha mai pensato. Sono solo quattro giorni che Berlusconi è ricoverato, e tutti quelli che gli hanno fatto visita confermano che si informa, si attiva, parla di politica, dà indicazioni. Tornerà presto e non si ritirerà certo a vita privata, non è nella sua natura. Sarà ancora un grande protagonista della politica”. Il ministro degli Esteri Antonio, coordinatore e vice presidente di Forza Italia, risponde così in un’intervista al Corriere della sera, nella quale si definisce “solo un militante al servizio di Fi, rappresentando le nostre idee al governo e tenendo operativo il partito“.replica a tutto tondo agli “politici” che parlano già di una resa dei conti in Forza Italia sulle spoglie di ...