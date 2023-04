Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Taiwan segnala l’incursione di 71 aerei nel primo giorno di esercitazioni cinesi - frazmor : RT @LorenzoLamperti: A poche ore dall'incontro Tsai-McCarthy in California, il ministero della Difesa di Taipei segnala il passaggio della… - LorenzoLamperti : A poche ore dall'incontro Tsai-McCarthy in California, il ministero della Difesa di Taipei segnala il passaggio del… -

Al termine del primo giorno, il ministero della Difesa di Taipeidi aver rilevato in totale 9 navi da guerra e 71 jet nelle acque intorno a. Tra gli aerei, 45 hanno oltrepassato la "...... Kevin McCarthy, ha confermato l'incontro in programma domani con Tsai Ing - wen, nel quadro della visita di 10 giorni che ha portato la presidente a viaggiare daall'America centrale. L'...Terry Gou, leggenda vivente ae uno degli uomini d'affari più ricchi e potenti al mondo ha ... comePatentlyApple , ricordando che per le precedenti generazioni di iPhone ogni anno ...

Taiwan segnala l'avvistamento di 20 aerei militari cinesi - L ... L'Osservatore Romano

La strategia di Xi: dopo la partenza di Macron e von der Leyen lancia un’imponente esercitazione militare nello stretto ...Il presidente cinese ha mal digerito l'incontro tra la presidente taiwanese Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera Usa Kevin McCarthy a Los Angeles, la figura di più alto rango ad aver incontrato un l ...