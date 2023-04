Taiwan | Cina ‘simula l’accerchiamento’ dell’isola | cosa succede

(Di domenica 9 aprile 2023) Secondo giorno manovre cinesi con 71 navi e 9 aerei. Usa chiedono moderazione Secondo giorno di manovre cinesi perredi, con l’impiego, secondo il ministero della Difesa di Taipei, di 71 navi e 9 aerei, mentre gli Stati Uniti esortano alla “moderazione”. Le manovre, nome in codice “Joint sword”, continueranno fino a lunedì:accusa Pechino di aver usato la visita della presidente Tsai Ing-wen negli Stati Uniti – dove ha incontrato anche lo speaker della Camera Kevin McCarthy – come “una scusa per condurre esercitazioni militari che hanno minano gravemente la pace, la stabilità e la sicurezza nella regione”. Gli Stati Uniti, dal canto loro, attraverso un portavoce del dipartimento di Stato, hanno esortato laalla “moderazione e a non cambiare lo status ...

