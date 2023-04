Taiwan, Cina 'simula attacchi' contro obiettivi chiave: cosa succede (Di domenica 9 aprile 2023) Taipei, 9 apr. (Adnkronos) - Secondo giorno di manovre cinesi per 'simulare l'accerchiamento' di Taiwan, con l'impiego, secondo il ministero della Difesa di Taipei, di 71 navi e 9 aerei, mentre gli Stati Uniti esortano alla "moderazione". Secondo quanto ha reso noto la televisione Cctv, l'Esercito di liberazione popolare cinese ha simulato una serie di raid di precisione contro "obiettivi chiave sull'isola di Taiwan e nelle aree marine circostanti". Le manovre, nome in codice "Joint sword", continueranno fino a lunedì: Taiwan accusa Pechino di aver usato la visita della presidente Tsai Ing-wen negli Stati Uniti - dove ha incontrato anche lo speaker della Camera Kevin McCarthy - come "una scusa per condurre esercitazioni militari che hanno minano ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Taipei, 9 apr. (Adnkronos) - Secondo giorno di manovre cinesi per 're l'accerchiamento' di, con l'impiego, secondo il ministero della Difesa di Taipei, di 71 navi e 9 aerei, mentre gli Stati Uniti esortano alla "moderazione". Secondo quanto ha reso noto la televisione Cctv, l'Esercito di liberazione popolare cinese hato una serie di raid di precisionesull'isola die nelle aree marine circostanti". Le manovre, nome in codice "Joint sword", continueranno fino a lunedì:accusa Pechino di aver usato la visita della presidente Tsai Ing-wen negli Stati Uniti - dove ha incontrato anche lo speaker della Camera Kevin McCarthy - come "una scusa per condurre esercitazioni militari che hanno minano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Cina ha annunciato oggi esercitazioni di 'preparazione al combattimento' nello stretto di Taiwan #ANSA - michele_geraci : La #VonderLeyen imprudentemente solleva il tema #Taiwan che per la Cina resta un problema interno e suppongo, riten… - Agenzia_Ansa : Cina, simulati attacchi contro obiettivi chiave su Taiwan. Nove navi da guerra e 58 aerei cinesi intorno all'isola.… - ilcorpoemio : RT @Uni91070952: Nei piani dei NeoCon U.S.A. Taiwan verrà usata come pretesto per scontrarsi con la Cina così come l'Ucraina lo è stato pe… - SpanchoVilla : Mentre Macron è tutto felice di aver promosso l'immagine della Francia in Cina ?? Winnie the Pooh continua nei suoi… -