Taiwan | Cina ' simula attacchi' contro obiettivi chiave | cosa succede

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Cina ha annunciato oggi esercitazioni di 'preparazione al combattimento' nello stretto di Taiwan #ANSA - michele_geraci : La #VonderLeyen imprudentemente solleva il tema #Taiwan che per la Cina resta un problema interno e suppongo, riten… - Agenzia_Ansa : Cina, simulati attacchi contro obiettivi chiave su Taiwan. Nove navi da guerra e 58 aerei cinesi intorno all'isola.… - luca_deagostini : Breve riassunto della fortuna nella mia vita. Prenoto un volo con scalo a Taiwan… 2 giorni dopo la Cina circonda m… - Valentina_carl : #Cina #China dobbiamo assolutamente spostare la produzione in EUROPA SUBITO e smettere di avere rapporti commercial… -

Durante le esercitazioni militari cinesi di ieri sono stati simulati attacchi di precisione congiunti contro obiettivi chiave sull'isola die nelle acque circostanti : lo hanno riferito oggi i media statali. L'emittente cinese Cctv ha reso noto che l'aviazione ha schierato decine di aerei per volare nello spazio aereo dell'...Le manovre, nome in codice "Joint sword", continueranno fino a lunedì:accusa Pechino di ... dal canto loro, attraverso un portavoce del dipartimento di Stato, hanno esortato laalla "...... Von De Lyen e Xi Jinping: se la Francia e l'Europa "frenano" gli Usa in Asia, laè pronta a ... Intenti subito spazzati via dalla minacciosa mobilitazione delle esercitazioni antidelle ...

Taipei, 9 apr. (Adnkronos) – Secondo giorno di manovre cinesi per ‘simulare l’accerchiamento’ di Taiwan, con l’impiego, secondo il ministero della Difesa di Taipei, di 71 navi e 9 aerei, mentre gli St ...(Adnkronos) – Secondo giorno di manovre cinesi per ‘simulare l’accerchiamento’ di Taiwan, con l’impiego, secondo il ministero della Difesa di Taipei, di 71 navi e 9 aerei, mentre gli Stati Uniti esort ...