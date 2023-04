Taiwan | calma apparente nel secondo giorno di test militari di Pechino

(Di domenica 9 aprile 2023) Proseguono per ille esercitazionidiintorno a. Sono stati dispiegati aerei da combattimento e navi da guerra. Le manovre cinesi su larga scala attuate nello ...

Proseguono per il secondo giorno le esercitazioni militari di Pechino intorno a. Sono stati dispiegati aerei da combattimento e navi da guerra. Le manovre cinesi su larga scala attuate nello stretto prevedono le prove di accerchiamento dell'isola. 9 aprile 2023Alle esercitazioni, la repubblica diha fatto sapere di voler rispondere in maniera "seria,e razionale, senza cercare escalation", riporta il Guardian . Dal suo canto, la stampa cinese ......congiuntamente alla Francia affinché la comunità internazionale rimanga razionale e', ha ... ha aggiunto a proposito di. Specificazione non scollegata: 'Contiamo anche sul fatto che la Cina ...

Proseguono per il secondo giorno le esercitazioni militari di Pechino intorno a Taiwan. Sono stati dispiegati aerei da combattimento e navi da ...China prosiguió este domingo sus ejercicios militares alrededor de Taiwán como represalia a a la reunión organizada este miércoles en California entre la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, y el ...