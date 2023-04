Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Svastica con i tappetini dei giochi per i bambini disegnata al centro della piazza - Daniela73368758 : RT @ilona_2022: Torno al mio profilo di riserva . Hanno segnalato tutto quello che potevano segnalare . Alla fine mi hanno sospeso l'altro… - ForeverSammy45 : RT @ilona_2022: Torno al mio profilo di riserva . Hanno segnalato tutto quello che potevano segnalare . Alla fine mi hanno sospeso l'altro… - SaverioMascaro : RT @ilona_2022: Torno al mio profilo di riserva . Hanno segnalato tutto quello che potevano segnalare . Alla fine mi hanno sospeso l'altro… - Servo_Pensante : RT @ilona_2022: Torno al mio profilo di riserva . Hanno segnalato tutto quello che potevano segnalare . Alla fine mi hanno sospeso l'altro… -

Monte San Giovanni Campano è un centro del frosinate circa 13mila abitanti

Svastica con i tappetini dei giochi per bimbi, nel frosinate - Cronaca Agenzia ANSA

Hanno divelto i tappetini in gomma messi a protezione dei bambini sotto i giochi nel parco di località Colli a Monte San Giovanni Campano (Frosinone) e li hanno impiegati per disegnare una grossa svastica.