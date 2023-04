Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CatelliRossella : Suoni all'ombra del Vesuvio dal 28 aprile per 'MusiKammare' - Musica - ANSA - ANSACampania : Suoni all'ombra del Vesuvio dal 28 aprile per 'MusiKammare' -

...dai tasti direzionali è davvero efficace mentre l'uso dell'...saltellando in ambienti 3D c'è e per chi l'ha vissuta'epoca, ... le diverse combinazioni di colori edelle varie zone del ..."MusiKammare - dicono gli organizzatori - vuole essere uno spazio aperto dedicato alla musica che nasce e che si suonadel Vesuvio. Un luogo che possa far incontrare i musicisti, siano essi ...Parole/Note//Visioni. L'idea, nel solco del format ... è quella di promuovere,'interno di Palazzo Fruscione, eventi gratuiti ...racconteranno dell'attesissima prima dello spettacolo "L'di ...