Stupro tra le risate | Pd travolto | lo scandalo che fa tremare la Schlein

(Di domenica 9 aprile 2023) Una ragazzina è stata stuprata dal branco alla Festa dell'Unità di Bologna. Si erano appena spente le note di “Bella ciao” cantata dai volontari all'Osteria partigiana, i giochi con tre icone Lgbt per eleggerne la regina, gli echi dei dibattiti dedicati al bello dell'inclusione e dell'integrazione, dell'immigrazione, dei diritti civili compresi quelli delle donne nella città Metropolitana di Bologna, con il sindaco Lepore intervistato dai direttori di quotidiani. Tutto questo quando, poco più in là, nell'area delle giostre del Parco Nord preso a prestito dal Pd per allargare la festa a concerti anche a base di “rock demenziale”, una quindicenne bolognese veniva violentata da un gruppo di coetanei di origine africana. L'orrore è andato in onda nella notte tra il 17 e 18 settembre scorsi a Bologna, ma la notizia è trapelata solo l'altro ieri, quando, a distanza di sei mesi, il gip della ...