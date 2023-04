Sterminò un'intera famiglia, trovato morto in carcere (Di domenica 9 aprile 2023) E' stato trovato morto all'interno della sua cella a Uta Angelo Frigeri, 40 anni, condannato all'ergastolo con l'accusa di aver sterminato a Tempio il 15 maggio del 2014 la famiglia... Leggi su ilmattino (Di domenica 9 aprile 2023) E' statoall'interno della sua cella a Uta Angelo Frigeri, 40 anni, condannato all'ergastolo con l'accusa di aver sterminato a Tempio il 15 maggio del 2014 la...

Trovato morto in cella il killer che sterminò un'intera famiglia Si cercano anche collegamenti con la fuga di Marco Raduano, detenuto pugliese di 39 anni, legato alla mafia del ...