Stellone sceglie ancora Carfora | Oddo si aggrappa al ‘Ninja’ | probabili formazioni

"La partita della vita". Roberto non ci ha girato troppo intorno nel presentare Benevento-Spal. I giallorossi lunedì si giocheranno una fetta considerevole di serie B nel confronto diretto del Ciro Vigorito contro un'avversaria con cui condivide posizione di classifica (penultima), ansie e timori. Entrambe le squadre stanno per chiudere una stagione ben al di sotto delle aspettative estive e nel rush finale andranno a caccia di quello che da più parti viene ormai definito un 'mezzo miracolo'. Al Benevento la vittoria manca dal 18 febbraio, giorno dell'uno a zero rifilato al Brescia. Quello con le Rondinelle è comunque l'unico sussulto delle ultime 14 giornate. L'appuntamento con i tre punti non è più procrastinabile se si vuole evitare una dolorosa retrocessione.

Di lì a poco la squadra diè rimasta in 9 per un'altra espulsione, questa volta di Viviani ... Sulla trequarti MignaniBellomo, Antenucci e Cheddira. Nelle prime fasi dell'incontro, ...D'Angeloil 3 - 5 - 2 per allargare le maglie della formazione ospite, schierando Esteves a .... Reti: 35' Moreo (P), 78' Tramoni M. (P) Ammoniti: Pastina (B), Karic (B), Leverbe (B), ...IL BENEVENTOUn dato, quello del Pisa, questo in controtendenza con quello del Benevento. I ... Bisognerà capire comevorrà affrontare un avversario con cui appena nell'estate scorsa ci ...

L'allenatore del Benevento, mister Roberto Stellone, ha risposto alle domande dei giornalisti in vista dell'importante match in programma ...Una poltrona per tre. Stellone sfoglia la margherita per il finalizzatore: il tecnico deve scegliere tra Simy, La Gumina e Pettinari il terminale offensivo della formazione che domani ...