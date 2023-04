Stefano Bonaccini | Il Pd promuova alleanze o si rischia di perdere le elezioni future

(Di domenica 9 aprile 2023) Il governatore dell'Emilia Romagna non fa sconti a Elly Schlein: "Se Roma non realizzerà il termovalorizzatore sarà in grave pericolo. L’alternativa non è l’economia circolare, ma i rifiuti per strada"

Piero Fassino , che alle primarie si era schierato con, esprime 'perplessità sul profilo che è venuta assumendo la nuova segreteria'. Fa sapere che la sua area è pronta a fare una '...Oltre ad aver già incassato, con la benedizione di Pina Picierno, la nomina diGraziano come capogruppo in commissione Vigilanza Rai. E qui la rabbia si scaglia contro: "Non doveva ...... dovranno tentare un'analisi un po' più seria, valutando come ha affrontato la prima prova del nove interna, o per dirla con il suo ex sfidante, la sua prima "prova del budino". ...

Bonaccini: “Apriamo il Pd. Senza alleanze a rischio le future elezioni” la Repubblica

Il governatore dell'Emilia Romagna non fa sconti a Elly Schlein: "Se Roma non realizzerà il termovalorizzatore sarà in grave ...