Stasera in tv c’è “Amici per la pelle” | una storia vera raccontata col cuore

Leggi su amica

(Di domenica 9 aprile 2023)in tv su Rai 1 c’è Amici per la pelle,di Filippo Laganà che qui interpreta il protagonista (foto Rai) Speranza. Tanta. È questo il sentimento che fa da filo conduttore a questo film. Che arriva in prima visione,in tv su Rai 1 alle 21.25. Amici per la pelle, diretto da Pierluigi Di Lallo, nasce dalladi Filippo Laganà. Che qui firma il soggetto della sceneggiatura. E ne è anche protagonista. La trama di “Amici per la pelle” Filippo (Filippo Laganà) è un ventenne pieno di vita e di progetti per il futuro. La sua vita cambia quando, nel corso di una vacanza negli Stati Uniti, viene colto da forti dolori addominali. Che lo obbligano a rientrare subito in Italia. Viene ricoto d’urgenza e il responso dei medici non lascia ...