Star Wars | annunciata una nuova trilogia | tutti i dettagli!

(Di domenica 9 aprile 2023) Recentemente, sullo sfondo dellaCelebration di Londra, è stataunaper il franchise: scopriamo insiemei dettagli in questo articolo dedicato Nel mentre alcuni franchise sono destinati a finire, perlomeno nelle forme in cui li abbiamo conosciuti negli ultimi quarant’anni (vero, Indiana Jones?), quello dicontinua a galoppare nell’universo che Disney sta preparando per il futuro prossimo e remoto. Nel mentre sulla piattaforma dedicata di streaming la terza stagione di The Mandalorian procede spedita, recentemente è stata confermata la produzione di unaoriginale. Sullo sfondo dellaCelebration Europe di ...

... in occasione del panel alla D23, i fan della saga sono stati deliziati nel vedere che ritraeva il personaggio davanti a una versione reale del murale presente nel finale di: Rebels . LEGGI ...Ormai non è più un segreto: Ahsoka vedrà l'esordio in live - action dell'ammiraglio Thrawn, uno dei villain più apprezzati di quella splendida creatura targata Dave Filoni che èRebels. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa prima declinazione in carne ed ossa del personaggio A parlarne è stata una delle protagoniste dello show. Mentre Mary - Elizabeth Winstead ci ...A fare eco alle dichiarazione di Kathleen Kennedy su Obi - Wan Kenobi 2 ci ha pensato nientemeno che Ewan McGregor in persona, che dal palco dellaCelebration si è pronunciato a favore di una nuova stagione della serie tv esclusiva di Disney Plus . Durante un panel dedicato al Maestro Jedi, che Everyeye ha seguito in diretta alla...

Star Wars: Kathleen Kennedy aggiorna sul film Taika Waititi, quello di Rian Johnson è in sospeso BadTaste.it Cinema

Nelle scorse ore, Electronic Arts e Respawn hanno svelato l'ultimo gameplay trailer, prima del lancio di Star Wars Jedi: Survivor.In occasione della SWCE 2023, Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno mostrato il nuovo trailer gameplay di Star Wars Jedi: Survivor ...