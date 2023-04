"Stai attento perché...": Mourinho furibondo, massacra Cassano in un secondo (Di domenica 9 aprile 2023) Josè Mourinho non è uno che le manda a dire. Il tecnico della Roma infatti risponde per le rime ad Antonio Cassano che recentemente lo ha attacco senza usare mezze misure. L'ex fantasista barese infatti non ha avuto parole tenere per Mourinho e così a Bobo tv ha affermato: "A Mourinho non frega un c***o del calcio, il suo è solo cinema". La risposta dura di Mou non ha tardato ad arrivare e ha colto di sorpresa anche i tifosi della Roma per i toni piuttosto piccati: "Altri lavorano, lui si diverte", è la premessa di Mou. "A Madrid lo ricordano per la giacca" ha detto riferendosi alla pelliccia con cui il barese si presentò nel suo primo giorno al Real. "Ognuno è libero di pensare e criticare come vuole, ma se parliamo di Cassano lui si diverte. Forse ha un problema con me - ha continuato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Josènon è uno che le manda a dire. Il tecnico della Roma infatti risponde per le rime ad Antonioche recentemente lo ha attacco senza usare mezze misure. L'ex fantasista barese infatti non ha avuto parole tenere pere così a Bobo tv ha affermato: "Anon frega un c***o del calcio, il suo è solo cinema". La risposta dura di Mou non ha tardato ad arrivare e ha colto di sorpresa anche i tifosi della Roma per i toni piuttosto piccati: "Altri lavorano, lui si diverte", è la premessa di Mou. "A Madrid lo ricordano per la giacca" ha detto riferendosi alla pelliccia con cui il barese si presentò nel suo primo giorno al Real. "Ognuno è libero di pensare e criticare come vuole, ma se parliamo dilui si diverte. Forse ha un problema con me - ha continuato ...

