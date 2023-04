Sporting, Amorim: «La priorità è il campionato e chi non farà bene lì non giocherà contro la Juve» (Di domenica 9 aprile 2023) Ruben Amorim, allenatore dello Sporting, ha parlato in conferenza stampa anche del prossimo match di Europa League contro la Juve Ruben Amorim, allenatore dello Sporting, ha parlato in conferenza stampa anche del prossimo match di Europa League contro la Juve. PAROLE – «Tutto è possibile e tutto può cambiare. Ora non voglio più fare calcoli, perché ne sono stufo. Vogliamo vincere ogni partita. In questo momento, l’obiettivo è battere il Casa Pia AC e poi passare alla prossima competizione. Voglio sfruttare tutti gli allenamenti per continuare a migliorare e alla fine della stagione conteremo i trofei, perché è quello che conta. La priorità è il campionato, e i giocatori sanno che se non fanno ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Ruben, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa anche del prossimo match di Europa LeaguelaRuben, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa anche del prossimo match di Europa Leaguela. PAROLE – «Tutto è possibile e tutto può cambiare. Ora non voglio più fare calcoli, perché ne sono stufo. Vogliamo vincere ogni partita. In questo momento, l’obiettivo è battere il Casa Pia AC e poi passare alla prossima competizione. Voglio sfruttare tutti gli allenamenti per continuare a migliorare e alla fine della stagione conteremo i trofei, perché è quello che conta. Laè il, e i giocatori sanno che se non fanno ...

