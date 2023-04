Sport in tv oggi (domenica 9 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 9 aprile 2023) Sarà una Pasqua ricca di Sport: ancora protagonisti gli Sport invernali con le ultime gare dei Mondiali di curling, ma terranno banco anche il tennis, con ben 6 tornei, il basket, con la Serie A, il ciclismo, con la Parigi-Roubaix, il golf, con il Masters di Augusta, gli scacchi, con il primo match del Mondiale, e molti altri ancora. Si disputerà dalle ore 11.00 italiane la prima partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2023: Ian Nepomniachtchi affronta Ding Liren per la successione di Magnus Carlsen. Scatterà alle 11.25 la terza Classica Monumento della stagione, la Parigi-Roubaix, giunta quest’anno alla 120ma edizione: 256.6 i chilometri da Compiègne al velodromo di Roubaix, con ben 29 settori di pavé, che affronteranno i corridori nell’Inferno del Nord. In tutto sono 55.5 i chilometri sul ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Sarà una Pasqua ricca di: ancora protagonisti gliinvernali con le ultime gare dei Mondiali di curling, ma terranno banco anche il tennis, con ben 6 tornei, il basket, con la Serie A, il ciclismo, con la Parigi-Roubaix, il golf, con il Masters di Augusta, gli scacchi, con il primo match del Mondiale, e molti altri ancora. Si disputerà dalle ore 11.00 italiane la prima partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2023: Ian Nepomniachtchi affronta Ding Liren per la successione di Magnus Carlsen. Scatterà alle 11.25 la terza Classica Monumento della stagione, la Parigi-Roubaix, giunta quest’anno alla 120ma edizione: 256.6 i chilometri da Compiègne al velodromo di Roubaix, con ben 29 settori di pavé, che affronteranno i corridori nell’Inferno del Nord. In tutto sono 55.5 i chilometri sul ...

