SPID: retromarcia del Governo, inizia il countdown verso la chiusura (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Il servizio SPID è stato negli ultimi anni uno tra i più utilizzati in tutta la nazione, l'autenticazione forte infatti è stata profondamente integrata nell'infrastruttura digitale del nostro paese ed è dunque diventata necessari ad ogni livello, qualcosa però sta per cambiare, dopo le discordie in merito al rinnovo degli accordi, a causa di una richiesta economica da parte dei gestori dell'identità aumentata in onerosità a dismisura, ora sono subentrati dei dubbi e la necessità di trovare un mezzo in grado di unificare tutta l'Europa. Ebbene la decisione sembra essere ormai presa, la CIE sostituirà SPID, non si tratterà di un cambiamento improvviso come si teneva potesse accadere il prossimo 23 Aprile, bensì la transizione avverrà gradualmente, per ora dunque lo SPID resterà attivo, sebbene costerà allo Stato 40 ...

