«Speriamo di non trovare l’orso». Così Andrea Papi scherzava con la fidanzata prima del tragico incontro in Val di Sole (Di domenica 9 aprile 2023) «Anche Andrea, come tutti, aveva paura di incontrarlo ma ci scherzava su: “Speriamo di non trovar l’orso”, diceva ogni tanto prima di partire. Purtroppo Così è stato». A raccontare di Andrea Papi, ucciso dalla violenza di un orso e trovato morto lo scorso 6 aprile nella Val di Sole (Trentino), è la fidanzata Alessia Gregori. «È uscito di casa poco dopo le 16. Con lui avevo appuntamento alle 19. Sarebbe dovuto venire a prendermi al mio studio di fisioterapia a Malè, dove sono nata e lavoro, insegnando ginnastica artistica ai bambini. Dovevamo andare al compleanno del compagno di mia sorella», racconta al Corriere Trentino, tornando a quel tragico mercoledì. «Non vedendolo arrivare, ho chiamato Franca, ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) «Anche, come tutti, aveva paura di incontrarlo ma cisu: “di non trovar”, diceva ogni tantodi partire. Purtroppoè stato». A raccontare di, ucciso dalla violenza di un orso e trovato morto lo scorso 6 aprile nella Val di(Trentino), è laAlessia Gregori. «È uscito di casa poco dopo le 16. Con lui avevo appuntamento alle 19. Sarebbe dovuto venire a prendermi al mio studio di fisioterapia a Malè, dove sono nata e lavoro, insegnando ginnastica artistica ai bambini. Dovevamo andare al compleanno del compagno di mia sorella», racconta al Corriere Trentino, tornando a quelmercoledì. «Non vedendolo arrivare, ho chiamato Franca, ...

