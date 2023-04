(Di domenica 9 aprile 2023) "Dovrei dare spiegazioni quando mi hanno detto che il mio stato interessante rischiava di non poter continuare? Noi siamo stati zitti per due mesi e non voglio rivivere questa tortura. I limiti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Spagna: Valverde-Baena, pugni dopo Real Madrid-Villareal. A scatenare ira uruguayano commento pessimo gusto dell'al… - glooit : Spagna: Valverde-Baena, pugni dopo Real Madrid-Villareal leggi su Gloo - infoitsport : Spagna, caos dopo Real Madrid-Villarreal: Valverde colpisce Baena nel parcheggio -

L'astio tra i due ha un precedente importante, quello della sfida di Coppa del Re durante la quale Baena avrebbe detto a: "Piangi ora che tuo figlio non nasce", facendo un riferimento di ...MADRID () - Federicoha preso a pugni sullo zigomo il giocatore del Villarreal Álex Baena dopo la partita, secondo diverse fonti vicine alla squadra di Castellón. La Polizia è dovuta ...In quella circostanza Baena, da quanto filtra dalla, avrebbe detto a'piangi perché tuo figlio non nascerà', mimando il gesto di asciugarsi le lacrime. La moglie di, Mina ...

Spagna, caos dopo Real Madrid-Villarreal: Valverde colpisce Baena nel parcheggio - Sportmediaset Sport Mediaset

"Dovrei dare spiegazioni quando mi hanno detto che il mio stato interessante rischiava di non poter continuare Noi siamo stati zitti per due mesi e non voglio rivivere questa tortura. (ANSA) ...Federico Valverde nell'occhio del ciclone in Spagna. Il centrocampista del Real Madrid è stato protagonista di un'autentica follia dopo la partita con il Villarreal, persa 3-2 in ...