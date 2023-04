"Sono andata in bagno e...": Federica Pellegrini, la scoperta che la sconvolge (Di domenica 9 aprile 2023) Federica Pellegrini sui social ultimamente è molto attiva. Racconta le sue giornate e soprattutto i suoi momenti di total relax, come ad esempio una cena al ristorante. E così in un post sui social, proprio la campionessa del nuoto italiano ha parlato di quello che ha trovato all'interno del bagno di un ristorante: assorbenti gratuiti. Una scoperta che la Pellegrini ha voluto sottolineare anche con un post sui social per spiegare quanto questo tipo di attenzioni da parte di un locale o di un ristorante siano apprezzate dalle donne: "Comunque trovare assorbenti for free nel bagno di un ristorante mi fa capire che forse le cose stanno cambiando. In tutta la mia vita li avevo trovati solo in un altro ristorante. Questo è importante!! È un'attenzione in più rispetto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023)sui social ultimamente è molto attiva. Racconta le sue giornate e soprattutto i suoi momenti di total relax, come ad esempio una cena al ristorante. E così in un post sui social, proprio la campionessa del nuoto italiano ha parlato di quello che ha trovato all'interno deldi un ristorante: assorbenti gratuiti. Unache laha voluto sottolineare anche con un post sui social per spiegare quanto questo tipo di attenzioni da parte di un locale o di un ristorante siano apprezzate dalle donne: "Comunque trovare assorbenti for free neldi un ristorante mi fa capire che forse le cose stanno cambiando. In tutta la mia vita li avevo trovati solo in un altro ristorante. Questo è importante!! È un'attenzione in più rispetto a ...

