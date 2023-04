Sondaggi politici elettorali oggi 9 aprile 2023: Fdi torna a crescere, il Pd sopra il 20%, calano M5S e Terzo Polo (Di domenica 9 aprile 2023) Sondaggi politici elettorali oggi 9 aprile 2023 Sondaggi politici elettorali – Fratelli d’Italia torna a crescere nei consensi, il Pd sale sopra il 20%, ma il dato più clamoroso è quello che emerge dalla fiducia nei confronti dei due poli: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Proger Index per il programma di La7 Piazzapulita. Secondo la rilevazione, Fdi guadagna lo 0,1 per cento e risale così al 29,8%. Anche il Partito Democratico sale dello 0,1% e torna così sopra quota 20 per cento (20,2%). Il Movimento 5 Stelle cala dello 0,2 per cento e scende al 15,4%, mentre la ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023)– Fratelli d’Italianei consensi, il Pd saleil 20%, ma il dato più clamoroso è quello che emerge dalla fiducia nei confronti dei due poli: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Proger Index per il programma di La7 Piazzapulita. Secondo la rilevazione, Fdi guadagna lo 0,1 per cento e risale così al 29,8%. Anche il Partito Democratico sale dello 0,1% ecosìquota 20 per cento (20,2%). Il Movimento 5 Stelle cala dello 0,2 per cento e scende al 15,4%, mentre la ...

