Soccorso per la maestra dell’Ave Maria, Sgarbi vuole risarcirla. L’assessore in Sicilia le offre un lavoro: «A quella che conosceva Messina Denaro solo 10 giorni, a lei 20» – I video (Di domenica 9 aprile 2023) Arriva dalla Sicilia l’ultimo Soccorso per Marisa Francescangeli, la maestra di Oristano sospesa con riduzione di stipendio per aver fatto recitare l’Ave Maria e altre preghiere ai suoi alunni in classe nei giorni prima di Natale. Contro il provvedimento che ha colpito l’insegnante si scaglia L’assessore all’Istruzione della Regione Sicilia Mimmo Turano, che in un video sui social lancia la proposta di voler dare alla 58enne un lavoro da consulente. Una sorta di risarcimento materiale da parte dell’esponente leghista per una donna che secondo lui ha subito un’ingiustizia: «È incredibile quanto succede in Italia – ha detto Turano – la maestra che conosce Matteo Messina Denaro viene ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) Arriva dallal’ultimoper Marisa Francescangeli, ladi Oristano sospesa con riduzione di stipendio per aver fatto recitare l’Avee altre preghiere ai suoi alunni in classe neiprima di Natale. Contro il provvedimento che ha colpito l’insegnante si scagliaall’Istruzione della RegioneMimmo Turano, che in unsui social lancia la proposta di voler dare alla 58enne unda consulente. Una sorta di risarcimento materiale da parte dell’esponente leghista per una donna che secondo lui ha subito un’ingiustizia: «È incredibile quanto succede in Italia – ha detto Turano – lache conosce Matteoviene ...

