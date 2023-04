Sky Sport Tennis, Masters 1000 | Torneo Monte-Carlo (9 - 16 Aprile 2023) (Di domenica 9 aprile 2023) Dal 9 al 16 Aprile grande Tennis nel Principato di Monaco, con il Torneo maschile di Monte-Carlo, primo evento europeo del circuito ATP Masters 1000 di quest’anno. Il Rolex Monte-Carlo Masters verrà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW e il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis.A parte qualche nobile defezione, su tutte quelle di Alcaraz, Nadal e Augier-Aliassime, sulla terra battuta del Monte-Carlo Country Club saranno presenti molti dei più forti Tennisti al mondo; tra questi il serbo Novak Djokovic, da poco tornato numero... Leggi su digital-news (Di domenica 9 aprile 2023) Dal 9 al 16grandenel Principato di Monaco, con ilmaschile di, primo evento europeo del circuito ATPdi quest’anno. Il Rolexverrà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW e il canale di riferimento sarà Sky.A parte qualche nobile defezione, su tutte quelle di Alcaraz, Nadal e Augier-Aliassime, sulla terra battuta delCountry Club saranno presenti molti dei più fortiti al mondo; tra questi il serbo Novak Djokovic, da poco tornato numero...

