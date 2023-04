Sinner/Schwartzman-Granollers/Zeballos oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Jannik Sinner e Diego Schwartzman se la vedranno contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos nel primo turno del torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. Reduce dalla finale raggiunta a Miami sette giorni fa, il tennista azzurro ha scelto di giocare anche il doppio in terra monegasca così da prendere confidenza con le condizioni di gioco e riabituarsi alla terra rossa dopo tre mesi di solo veloce. In coppia con il classe 2001 ci sarà l’argentino Schwartzman, chiamato a riscattarsi dopo un periodo molto complicato. Per i due non si prospetta però un impegno facile dato che dall’altra parte della rete ci saranno Granollers e ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Jannike Diegose la vedranno contro Marcele Horacionel primo turno del torneo di doppio deldi, torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. Reduce dalla finale raggiunta a Miami sette giorni fa, il tennista azzurro ha scelto di giocare anche il doppio in terra monegasca così da prendere confidenza con le condizioni di gioco e riabituarsi alla terra rossa dopo tre mesi di solo veloce. In coppia con il classe 2001 ci sarà l’argentino, chiamato a riscattarsi dopo un periodo molto complicato. Per i due non si prospetta però un impegno facile dato che dall’altra parte della rete ci sarannoe ...

