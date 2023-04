Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - Italiantifa : Ogni giorno milioni di persone lottano contro la Leucemia.Ora dico che umanamente non gli auguriamo nessun male,ma… - sbonaccini : Auguro a Silvio Berlusconi di rimettersi al più presto. Essere avversari in politica non cancella certo la vicinanz… - Roseinfiore : RT @RaiNews: La premessa di Alberto Zangrillo è chiara: “Vi dico come sta, ma poi andate a casa per Pasqua”. Ma i cronisti continuano a inc… - RaiNews : La premessa di Alberto Zangrillo è chiara: “Vi dico come sta, ma poi andate a casa per Pasqua”. Ma i cronisti conti… -

ROMA - Tirano per la giacca il fondatore alle prese con un brutto ricovero . Arrivano a far trapelare che lui,, ancora in terapia intensiva al San Raffaele, il cinque maggio sarà alla convention del partito cui lavorano il ministro Antonio Tajani e dal capogruppo alla Camera Paolo Barelli . ...Quinto giorno di terapia intensiva perBerluscon i, ricoverato da mercoledì mattina all' ospedale San Raffaele di Milano per una ... anzi,"pur nei limiti imposti dall'attuale ...Ha detto ai medici che vorrebbe tornare a casa, ma per lui questa è la quarta notte in terapia intensiva.è stabile, resta ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dove si trova da mercoledì per una polmonite infettiva conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica . Alberto ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Silvio Berlusconi in ospedale, è stabile. Zangrillo: 'Risponde bene a terapie'. LIVE ...Vogliamo fare i migliori auguri a Silvio Berlusconi. Avremmo dovuto farlo prima, ma abbiamo perso inutilmente tempo a cercare frasi originali che non siamo stati capaci di trovare, forse perché in ...