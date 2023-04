"Si vede che non hai mai lavorato": esplode la bufera su Elly Schlein, cosa è successo (Di domenica 9 aprile 2023) bufera su Elly Schlein. Il suo annuncio in cui parla di una "pausa" e di una "vacanza" per qualche giorno ha scatenato una vera e propria tempesta sul Pd e sui social. La battuta più usata è quella "si vede che non hai mai lavorato...". Poi ha messo il "carico" Tiziana Ferrario che ha messo nel mirino la segretaria dem con parole forti: "Ora al lavoro!‘ mi sarei aspettata che dicesse la segretaria Schlein dopo settimane di tortuose trattative per nominare i membri della sua segreteria Pd, Invece: ‘ora stacco un po”. Ma da cosa stacca?“, si è chiesta la Ferrario, “il Paese è pieno di problemi e serve un'opposizione forte che non va in vacanza”. Le parole della Schlein che hanno scatenato la tempesta social sono queste: "Sono in partenza anche io, buona ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023)su. Il suo annuncio in cui parla di una "pausa" e di una "vacanza" per qualche giorno ha scatenato una vera e propria tempesta sul Pd e sui social. La battuta più usata è quella "siche non hai mai...". Poi ha messo il "carico" Tiziana Ferrario che ha messo nel mirino la segretaria dem con parole forti: "Ora al lavoro!‘ mi sarei aspettata che dicesse la segretariadopo settimane di tortuose trattative per nominare i membri della sua segreteria Pd, Invece: ‘ora stacco un po”. Ma dastacca?“, si è chiesta la Ferrario, “il Paese è pieno di problemi e serve un'opposizione forte che non va in vacanza”. Le parole dellache hanno scatenato la tempesta social sono queste: "Sono in partenza anche io, buona ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La maggioranza che sostiene il governo #Meloni è divisa e litigiosa al suo interno ma può stare tranquilla… - pisto_gol : #Lukaku ha ripetuto la stessa esultanza che aveva fatto con la nazionale belga dopo il gol alla #Svezia. Si vede ch… - juventusfans : Ecco chiaramente come #Cuadrado sferra un pugno ad #Handanovic e si becca 3 giornate di squalifica, mentre il porti… - FedeGarlattico : @flckrmvind io il mini astuccio in cui non ci sta neanche una penna, si vede che siamo in crisi - amalia_danna : @ehiigab_ Guarda ti dico solo che hai 18 anni e si vede -