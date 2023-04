Settimana prossima Milan-Napoli, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming (Di domenica 9 aprile 2023) Cresce l’attesa in maniera spasmodica per il quarto di finale tutto italiano della massima competizione europea per club. Stiamo parlando, ovviamente, di Milan-Napoli, match valevole come andata dei quarti di finale della Champions League 2022-2023. La super-sfida si giocherà mercoledì 12 aprile alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e metterà in scena il primo capitolo di questo scontro che sta catalizzando l’attenzione di tutto il calcio italiano. Come se non bastasse, poi, l’antipasto visto in campionato con il roboante 0-4 rifilato a domicilio da Rafael Leao e compagni alla prima della classe, ha aggiunto ulteriore pere al duello. Milan contro Napoli dopotutto racchiude in sé un valore indicibile. I rossoneri proveranno a fare valere il loro status ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Cresce l’attesa in maniera spasmodica per il quarto di finale tutto italiano della massima competizione europea per club. Stiamo parlando, ovviamente, di, match valevole come andei quarti di finale della2022-2023. La super-sfida si giocherà mercoledì 12 aprile alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e metterà in scena il primo capitolo di questo scontro che sta catalizzando l’attenzione di tutto il calcio italiano. Come se non bastasse, poi, l’antipasto visto in campionato con il roboante 0-4 rifilato a domicilio da Rafael Leao e compagni alla prima della classe, ha aggiunto ulteriore pere al duello.controdopotutto racchiude in sé un valore indicibile. I rossoneri proveranno a fare valere il loro status ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Pasqua col freddo in tutta Italia. Neve al Centro, anche a basse quote. Previste temperature sotto la media e piogg… - tancredipalmeri : Settimana prossima Bologna-Milan. Thiago Motta, che non avrà Orsolini squalificato per una ammonizione stupidissim… - Capezzone : Per chi vuole la prossima settimana possiamo vederci tre volte: a Roma (grazie Circolo delle Vittorie), Vicenza (g… - L29Mandorino : RT @vicwaxiella_: raimondo la prossima settimana si farà saltare in aria - L29Mandorino : RT @MICROC0SMO: ragazzui settimana prossima ballottaggio maddalena vs ramon ed esce ramon segnatevi questo tweet!! -