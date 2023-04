Settimana prossima Juventus-Sporting Lisbona, Europa League: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo aver perso 2-1 contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato e aver pareggiato 1-1 nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, per la Juventus è tempo di quarti di finale di Europa League. L’andata, che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, è in programma giovedì 13 aprile alle 21.00 e vedrà i bianconeri affrontare i portoghesi dello Sporting Lisbona. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, DAZN e in chiaro su TV8. Due i precedenti tra le due formazioni, ai gironi di Champions League 2017/18 con la Juventus che è imbattuta: all’epoca vinse infatti 2-1 all’andata a Torino e pareggiò 1-1 in Portogallo. Dopo essere stata eliminata ai gironi di Champions ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo aver perso 2-1 contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato e aver pareggiato 1-1 nella semifinale di andi Coppa Italia contro l’Inter, per laè tempo di quarti di finale di. L’an, che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, è ingiovedì 13 aprile alle 21.00 e vedrà i bianconeri affrontare i portoghesi dello. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, DAZN e in chiaro su TV8. Due i precedenti tra le due formazioni, ai gironi di Champions2017/18 con lache è imbattuta: all’epoca vinse infatti 2-1 all’ana Torino e pareggiò 1-1 in Portogallo. Dopo essere stata eliminata ai gironi di Champions ...

