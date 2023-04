Serie B in campo a Pasquetta: tutto il programma e dove vederle (Di domenica 9 aprile 2023) La 32esima giornata della Serie B si gioca a Pasquetta. Lunedì 10 aprile, dall’ora di pranzo fino a sera inoltrata, sono in programma... Leggi su calciomercato (Di domenica 9 aprile 2023) La 32esima giornata dellaB si gioca a. Lunedì 10 aprile, dall’ora di pranzo fino a sera inoltrata, sono in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, #Landucci: 'Restiamo ottimisti, abbiamo 59 punti sul campo' - OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - dangergarden : RT @limalieri: @madforfree @an_paci @AStramezzi @LaVeritaWeb La Scienza è fatta da Persone che parlano un linguaggio ANCHE alla portata di… - 68Gp11 : @lucagenoa1893 ….devono soffrire lentamente, ed arrivare in piena coscienza alla fine che gli spetta….la serie D E… - _Introducing_me : Nel mentre in Inghilterra nelle loro serie tv ci prendono per il culo. (Era riferito alla rissa in campo) -