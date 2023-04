Serie A | Napoli è ancora innamorata del suo genio | il primo figlio lo chiamano Khvicha… e il padre si chiama Armando!

(Di domenica 9 aprile 2023) 2023-04-08 12:00:06 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: K.varatskhelia continua a suscitare passioni nel sud Italia. La stella del, il cui rinnovo è quasi un dato di fatto, èuna volta protagonista nel paese transalpino, ma, stavolta, fuori dal campo. Anacque ildi nome Khvicha. Il georgiano è servito da ispirazione per alcuni genitori napoletani quando si trattava di nominare il loro bambino. La parte più bizzarra di questa storia è che suo, tifoso delfin da piccolo, siArmando… in onore di Diego Armando Maradona! Un aneddoto che si è ripetuto più volte con l’arrivo del fuoriclasse argentino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, Il Mattino annuncia: “#Osimhen salta il #Milan” - sportface2016 : #Napoli, a Secondigliano nasce il piccolo Daniele Khvicha: il padre Armando lo ha chiamato così in onore di… - DiMarzio : #Napoli, #Osimhen si allena anche a Pasqua | FOTO - OdeonZ__ : Florenzi tocca 400 gare e punta il Napoli: ora Pioli ha il suo uomo spogliatoio - Luxgraph : Mauro, Juve e sistema calcio: parole durissime in diretta tv -

Mauro, la Juve e la disparità di trattamento per le curve Roma e Lazio Durante la trasmissione Pressing Mauro rincara la dose, parlando della squalifica della curva della Juventus contro il, .Commenta per primo Cesc Fabregas è tra le stelle della nostraB . Il centrocampista spagnolo sta vivendo la sua prima stagione in Italia, con la maglia del ...da vicino quanto sta facendo a...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiA Il calendario della corsa alla Champions League Ilvince a Lecce e fa un passo avanti verso lo scudetto e la qualificazione in Champions ...

Oltre che per una questione di appeal, la qualificazione alla Champions League vale molto anche in termini economici (la base di partenza è di circa 15 milioni di euro). Per questo motivo, l'obiettivo ...Serie A, Napoli, Lazio e Roma: tre squadre del centro-sud in testa dopo la 29esima giornata. Non era mai successo Il Napoli comanda saldamente la classifica di Serie A, poi ci sono Lazio e Roma: era ...