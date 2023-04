Serie A: La dura risposta di Mourinho a Cassano: “A Madrid ti ricordano per il cappotto…” (Di domenica 9 aprile 2023) 2023-04-08 22:12:24 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Se qualche giorno fa Antonio Cassano ha attaccato Jos Mourinho durante, ora il portoghese lo ha restituito all’ex attaccante. “Se il Real Madrid vuole un allenatore, non chiamare Mourinho per il tuo nuovo progetto”. E poi è arrivato il commento che ha provocato la risposta di ‘The Special One’: “A Mou non frega niente del calcio. Non gli piace lavorare, non sa comunicare e non sa parlare, non facciamoci ingannare dalla sua storia”. A Mou non frega un cazzo del calcio. Non ama lavorare, non sa comunicare né parlare, non lasciamoci ingannare dalla sua storia Antonio Cassano, ex calciatore Cassano: “Se il Real ... Leggi su justcalcio (Di domenica 9 aprile 2023) 2023-04-08 22:12:24 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Se qualche giorno fa Antonioha attaccato Josnte, ora il portoghese lo ha restituito all’ex attaccante. “Se il Realvuole un allenatore, non chiamareper il tuo nuovo progetto”. E poi è arrivato il commento che ha provocato ladi ‘The Special One’: “A Mou non frega niente del calcio. Non gli piace lavorare, non sa comunicare e non sa parlare, non facciamoci ingannare dalla sua storia”. A Mou non frega un cazzo del calcio. Non ama lavorare, non sa comunicare né parlare, non lasciamoci ingannare dalla sua storia Antonio, ex calciatore: “Se il Real ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Mourinho durissimo su #Cassano: 'A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di… - AlessandroPicc1 : RT @sportface2016: #Mourinho durissimo su #Cassano: 'A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lomb… - RIC4RD0312 : RT @sportface2016: #Mourinho durissimo su #Cassano: 'A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lomb… - ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: #Mourinho durissimo su #Cassano: 'A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lomb… - Dreidz : RT @sportface2016: #Mourinho durissimo su #Cassano: 'A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lomb… -